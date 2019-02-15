Мощная беззеркальная камера Fujifilm X-T30 за $900

Fujifilm выпустила X-T30, новую беззеркальную камеру со сменными объективами, которая является преемницей X-T20.

Новинка оснащена тем же 26,1-мегапиксельным CMOS-датчиком Fujifilm X-Trans, который есть на X-T3, и тем же четырехъядерным X-процессором 4. Это означает, что вы можете ожидать такого же превосходного изображения как и на X-T3 за $1500.

X-T30 предлагает гибридную систему автофокусировки с 425 точками автофокусировки и улучшенным распознаванием лиц. Камера также включает в себя обнаружение AF. Система фокусировки на самом деле немного лучше, чем на X-T3, но эти улучшения будут распространяться на X-T3 через обновление прошивки. X-T30 также имеет более продвинутые функции видео. Камера записывает в формате 6K (6240x3510), затем сокращает до 410 кадров 3810x2160 и поддерживает формат DCI (17: 9), предоставляя вам еще более кинематографический вид ваших видео. Отслеживание глаз работает и в режиме видео, так что вы будете меньше беспокоиться о сохранении фокусировки на лицах.

Модель доступна в трех вариантах цветового исполнения с черной, серебристой и серой верхней частью. Новинка появится в марте этого года. Ориентировочная стоимость Fujifilm X-T30 без объектива составляет $900, с объективом XC15-45mm — $1000 и с объективом XF18-55mm — $1300.