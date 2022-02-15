Мощная беззеркальная камера OM Digital OM-1 может стать последним флагманом Olympus

OM Digital Solutions представила Micro Four Thirds OM-1, свою первую беззеркальную камеру. Она оснащена новым датчиком и технологией, которые обеспечивают ей большой скачок в производительности по сравнению с последними флагманскими моделями Olympus и могут стать последней моделью под маркой Olympus, которую вы увидите.

Отмечая 50-летие оригинальной пленочной SLR OM, OM-1 предлагает несколько значительных улучшений по сравнению с E-M1 Mark III. Благодаря более быстрому считыванию данных и обновленному процессору TruePic X камера может снимать фотографии в формате RAW со скоростью до 50 кадров в секунду в режиме электронного затвора с включенной фазовой автофокусировкой или 120 кадров в секунду с заблокированной автофокусировкой.

Благодаря многослойной конструкции вы также увидите гораздо меньше скользящего затвора при съемке в электронном режиме. Это очень важно, потому что скорость значительно снижается до 10 кадров в секунду с механическим затвором. К сожалению, вы можете снимать только до 139 изображений RAW за раз с помощью механического затвора или только 96 изображений RAW в бесшумном режиме со скоростью 50 кадров в секунду — менее 2 секунд съемки.

Olympus OM Digital OM-1 в основном предназначен для фотографов дикой природы, он также может обрабатывать более подробные изображения в режиме High Res Shot. Другие режимы включают в себя живой ND для имитации длинных выдержек, HDR и совмещения фокуса. AF также значительно улучшен с точки зрения искусственного интеллекта. OM заявляет, что ее новейшие алгоритмы обнаружения лиц и глаз стали намного более чувствительными, и теперь они обнаруживают автомобили, самолеты и поезда поверх людей, птиц и животных. Он также имеет новую функцию отслеживания объекта, которая полностью отделена от обнаружения лица и глаз.

Другие функции включают в себя 8 ступеней встроенной стабилизации изображения с поддерживаемыми объективами, высокое качество сборки с выдающимся рейтингом камеры IP53 для защиты от пыли, воды и условий замерзания, переработанную систему меню, 5,76 миллиона точек 120 Гц. электронный видоискатель и аккумулятор, обеспечивающий 520 снимков без подзарядки и 90 минут записи видео. Он имеет полностью подвижный задний дисплей с разрешением 1,62 миллиона точек, что делает эту камеру идеальной для видеоблогеров. OM-1 от OM Digital доступна по предварительному заказу за 2200 долларов США.