Мощная новинка Human Horizons представила люксовый внедорожник

Для обеспечения стабильной коммуникации в HiPhi 1 предусмотрена поддержка сетей пятого поколения 5G. Система датчиков будет анализировать трафик, транспортную развязку, дорогу, поведение других участников дорожного движения. В теории подобная система позволит организовывать интеллектуальные колонны автомобилей и максимально точно рассчитывать маршрут и время прибытия до аэропорта или точек отправления общественного транспорта, не допускающих опозданий. Комплексная работа из сети подобных HiPhi 1 автомобилей позволит передавать информацию о пробках, дорожных работах или ДТП, после чего автомобиль самостоятельно будет корректировать маршрут.В HiPhi 1 есть система дополнительной подсветки для других участников дорожного движения. На момент запуска производитель планирует доработать автопилот до третьего уровня международной классификации с возможным дальнейшим обновлением до уровня 4. Помимо классического брелока, для разблокировки автомобиля предлагается система распознавания лица и синхронизация со смартфоном.Внутри автомобиля размещены сразу несколько больших дисплеев. Приборная панель также представлена сенсорным экраном. Экстерьер автомобиля не менее футуристичен: открывающиеся вверх двери, элегантная подсветка дороги, аэродинамический дизайн и хищные радиаторные решетки. Кроссовер предусматривает размещение шести человек, включая водителя.Особенность HiPhi 1 заключается в использовании нейронной сети, которая в процессе эксплуатации будет обучаться и принимать сложные решения для обеспечения комфортной поездки водителя и пассажиров. На борту кроссовера есть 562 датчика, отвечающих за полноценное автономное вождение.Первым электрокаром компании стал кроссовер HiPhi 1. Мощность установленных моторов составляет 268 лошадиных сил, что позволяет разгоняться с 0 до 100 километров всего за 3,9 секунды.