Мощный новый тес GFXBench 5.0

Отныне Android- и Windows-устройства можно тестировать с графическим движком Vulkan, а в самом бенчмарке появился новый тест Aztec Ruins. Это самый жёсткий из всех тестов GFXBench, по своей сложности превосходящий Car Chase; так, Samsung Galaxy S8 на Snapdragon 835 выбивает в его High Tier-версии всего 8,2 fps (упрощённая Normal Tier – 13,6 fps). Загрузить GFXBench 5.0, как и прежде, можно в Google Play и Apple App Store. Кстати, работу базы данных пока не восстановили: в неё загружаются новые результаты старых устройств, но не результаты новинок.Компания Kishonti представила на GDC пятую версию графического бенчмарка GFXBench. Она не была выпущена в срок (третий квартал 2016 года), а после анонса компания перестала подавать признаки жизни. Её аккаунты в соцсетях и лента новостей на сайте бенчмарка перестали обновляться, а в феврале отключилась база данных. Можно было уже похоронить бенчмарк, но на днях GFXBench 5.0 всё-таки был выпущен. О стоимости смартфона пока неизвестно.