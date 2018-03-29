Мощный смартфон P20 Pro

Компания Huawei выпустила смартфон с продвинутой камерой. Дисплей модели P20 Pro имеет размер диагонали 6,1 дюйма и разрешение 2244 x 1080 пикселей. Формат экрана не совсем обычный – 18,7:9. Камера для селфи и видеозвонков встроена в «козырек» в верхней части дисплея – элемент заимствован у флагмана Apple. На лицевой части девайса расположен дактилоскопический сканер, совмещенный с кнопкой Home.Huawei P20 Pro стал первым аппаратом с 3-модульной камерой Leica. Главный оптический модуль рассчитан на цветную съемку, его разрешение составило 40 МП. Разрешение дополнительного объектива 8 МП, он рассчитан на дальнюю съемку и имеет 5-кратное оптическое приближение. Кроме того, имеется вспомогательный черно-белый оптический блок на 20 МП. Диафрагма объективов f/1.8, f/1.6 и f/2.4. В наличии имеется инфракрасный сенсор и автофокус.Модель собрана на основе чипсета Kirin 970 с функцией нейронных сетей. В арсенале модели 6 ГБ «оперативки» и внутренняя флэш-память на 2128 ГБ. Аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge имеет емкость 4000 мАч. Аппарат имеет защиту от воды и пыли уровня IP67. Весит он 180 граммов при размерах 155 х 73,9 х 7,8 мм. О стоимости пока не известно.