Мобильная станция от компании Volkswagen

Volkswagen показала концепт мобильной станции, с зарядной мощность 360 кВт/ч и быстрой зарядкой 100 кВт постоянного тока, которая может зарядить до 15 автомобилей за 17 минут.

Она также может служить постоянной станцией, когда она подключена к источникам питания до 30 кВт. В этих случаях индикатор будет гореть зеленым и заряжаться от солнечной энергии. Это очень полезно для снятия части нагрузки с местной электросети в часы пик. Первые агрегаты могут быть запущены в родном городе VW Вольфсбург в первой половине 2019 года, но только в рамках пилотного проекта.