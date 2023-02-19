Мобильный CPU Core i9-13950HX протестировали в бенчмарках

Недавно в сети появилась информация, что мобильный чип Intel Core i9-13950HX показал производительность уровня настольного AMD Ryzen 9 7950X. Процессор в составе ноутбука Razer Blade 16 испытали в бенчмарке Geekbench 6. Сегодня стали известны результаты большого тестирования, по итогам которого 24-ядерный Core i9-13950HX стал лидером производительности почти во всех тестах. Например, в некоторых испытаниях он почти вдвое превзошел Core i9-12xxx. При этом, в тестах не участвовали процессоры AMD Ryzen 7040 и настольные CPU. Что до энергоэффективности, в среднем процессор потреблял 66 Вт, а вот максимальное потребление достигало внушительных для мобильного решения 220 Вт. Посмотрим, как покажет себя 16-ядерный Ryzen 9 7945HX.