Мобильный киберспортивный турнир Snapdragon Pro Series стартует в следующем месяце

Qualcomm и ESL Gaming объединились для запуска серии Snapdragon Pro. Серия с призовым фондом в 2 миллиона долларов начнется в следующем месяце в нескольких регионах мира с несколькими мобильными играми, в которых вы сможете посоревноваться. В серии Pro есть три уровня: Open, Challenge и Masters. Присоединиться к Snapdragon Mobile Open может любой желающий если вам исполнилось 16 лет. Первый турнир серии Open стартует 12 апреля.

Лидеры перейдут к раунду Snapdragon Mobile Challenge в июне, а победители перейдут к Snapdragon Mobile Masters в марте 2023 года. Qualcomm и ESL планируют, что финалы Challenge и все Masters будут проводиться перед живой аудиторией. Кроме того, вы можете смотреть трансляцию на Twitch и YouTube. Qualcomm и ESL представили названия следующей серии Snapdragon Pro: Brawl Stars, Clash of Clans, Free Frie, League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile, Clash Royale, Asphalt 9: Legends and Legends of Runeterra.