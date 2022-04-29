Мобильный профессиональный игровой контроллер GameSir X3 со встроенным кулером

Поддерживая телефоны длиной до 179 мм, контроллер выдвигается и сжимается в зависимости от длины вашего телефона. Благодаря кнопкам X Y A B, джойстикам, крестовинам и плечевым кнопкам контроллер можно идеально настроить для вашей любимой игры на Android. GameSir X3 оснащен встроенным портом Type-C, поэтому вы можете параллельно заряжать смартфон во время игр.
GameSir стремится сотрудничать с всемирно известными логистическими компаниями. Теперь GameSir может доставлять устройство более чем в 100 стран мира.