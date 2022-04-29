Мобильный профессиональный игровой контроллер GameSir X3 со встроенным кулером

Сегодня был представлен новый мобильный игровой контроллер GameSir X3 со встроенным кулером. GameSir X3 оснащен встроенной системой охлаждения на задней панели, что позволяет вам играть в игры дольше и наслаждаться всеми играми Android, поддерживаемыми контроллером, с более точным управлением.

Поддерживая телефоны длиной до 179 мм, контроллер выдвигается и сжимается в зависимости от длины вашего телефона. Благодаря кнопкам X Y A B, джойстикам, крестовинам и плечевым кнопкам контроллер можно идеально настроить для вашей любимой игры на Android. GameSir X3 оснащен встроенным портом Type-C, поэтому вы можете параллельно заряжать смартфон во время игр.

GameSir стремится сотрудничать с всемирно известными логистическими компаниями. Теперь GameSir может доставлять устройство более чем в 100 стран мира.

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