Моддер исправил дождь в GTA: The Trilogy - Definitive Edition

Одна из многих непонятных и крайне неприятных вещей, которые игроки заметили в Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, — это дождь. Он падает толстыми, затемняющими зрение белыми линиями, перекрывая обзор и банально мешая играть. Многие геймеры начали жаловаться на данный эффект, так как буквально пять минут с такими эффектами и вам захочется закрыть игру, выйти подышать воздухом и больше никогда не возвращаться обратно. И хотя разработчики ничего менять не планируют, моддеры уже работают над улучшением дождя, начав с того, чтобы сделать его более прозрачным. Антология модов GTATrilogyMods содержит исправление для погодных условий, которые после установки патча превращаются в более приятные. Всё необходимое можно найти на сайте Nexus Mods — там уже сейчас достаточно много различного контента. И в будущем пользователи, мы в этом уверены, выпустят множество нового для культовой трилогии, так что через годик-другой ремастер будет выглядеть адекватно.

Например, пользователи, которые работают над созданием данных модов, говорят о том, что уже работают над добавлением более качественных звуков. Дело в том, что в ремастере используются пережатые звуковые дорожки, которые в плане качества заметно уступают тому, что пользователи получали двадцать лет назад. Также уже ведутся работы над проработкой моделей, одежды и даже автомобилей. Да, придется подождать, пока всё это будет реализовано и настроено, но в будущем ремастер с модами будет более играбельным, чем сейчас.