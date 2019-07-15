Модель REDMOND с поддержкой сервиса СкайМаркет

Сервис свяжет воедино всю умную технику для кухни: духовые шкафы, мульти пекари, мультиварки и грили. Со временем SkyMarket может полностью автоматизировать покупку продуктов. А там и до контроля персональной диеты недалеко. В любой момент пользователи Ready for Sky могут обратиться к разработчикам с вопросами по приложению.Вслед за СкайМаркет стартует социальная сеть Скай Рецепты. И тогда владельцы кухонных приборов смогут не только добавлять собственные рецепты (их тысячи), но и щедро делиться ими с другими. С агрегатором станет проще следить за диетой. Составить меню на день или неделю получится прямо со страницы рецепта, причем вместе с заказом всех недостающих продуктов. Раз — и готово. На ежедневные походы по магазинам и готовку не придётся тратить кучу времени, нервов и сил.Ко всему прочему, зоркая программа подмечает, сколько порций из недельного бокса осталось. Запоминает, как часто и когда разогревали, а потом заботливо отправляет хозяину соответствующее уведомление. Если оформить подписку, то новые боксы с едой и вовсе заказывают на дом автоматически. Удобная функция экономит время и упрощает контроль за запасами еды. Система следит за всем, что заказывает владелец. Итог такого «шпионства» — персональные рекомендации на избранные товары, которые заказывались чаще всего или были добавлены в любимые. Это значит, что нужные продукты будут всегда на видном месте списков, и то самое печенье к чаю искать в каталоге часами не придётся. Стоит нажать на кнопку — и сладенькое приедет с курьером. Заказ оформляется прямо со страницы рецепта. Это может быть просто продуктовый набор либо вариант вроде «Ужина по подписке» — уже расфасованный и взвешенный. Потом приходит время курьерской доставки: не успеет владелец посмотреть пару роликов на YouTube, как его заказ уже приедет. Ну а дальше останется только загрузить продукты в мультиварку и запустить программу. Всё. Никаких волнений о температурных режимах и времени обработки. Смарт-гаджет обо всём позаботится, а затем любезно пригласит к столу.О стоимости новой модели пока неизвестно.