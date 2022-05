Modern Warfare 2 может вернуться в Steam

Call of Duty: Modern Warfare 2 может ознаменовать возвращение франшизы в Steam на платформе ПК. По крайней мере, об этом можно судить по тому факту, что обложка игры была замечена на странице серии в Steam. Хотя Activision Blizzard с тех пор удалила изображение, его все еще можно найти в Steam CDN. Очевидно, это могла быть простая ошибка, допущенная кем-то из Activision Blizzard. Тем не менее, компания согласилась на приобретение Microsoft в начале этого года, и Microsoft перенесла все свои игры в Steam после попытки выпустить игры только в Microsoft Store.

Последняя игра Call of Duty, выпущенная в Steam — это WWII 2017 года, созданная Sledgehammer Games. В следующем году Call of Duty: Black Ops 4 от Treyarch стала первой игрой франшизы, доступной только на Battle.net на платформе ПК. Обратите внимание, что это не означает, что Battle.net по-прежнему не потребуется, даже если Call of Duty: Modern Warfare 2 будет доступна для покупки в Steam. В конце концов, существует множество игр Steam, для которых требуются внешние программы запуска.