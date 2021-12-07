Мойка высокого давления Fixnow 500E

Мойки высокого давления, громоздкий и не самый простой в использовании инструмент. Новая мойка высокого давления Fixnow 500E решает эту проблему благодаря своему уникальному дизайну и функциям. Fixnow 500e - одна из самых удобных в использовании аппаратов для мытья под давлением.

Мойка высокого давления Fixnow 500E оснащена бесшумным бесщеточным электрическим асинхронным двигателем, который может выплескивать до впечатляющих 510 фунтов на квадратный дюйм и 0,9 галлона в минуту, вы получаете всю мощность стандартной мойки высокого давления в компактном и гораздо более удобном для пользователя корпусе. Устройство оснащено рядом замечательных функций и новейшими технологиями, которые гарантируют, что вы будете выполнять свою работу наиболее эффективно.

Мойка высокого давления Fixnow 500E оснащена литиевым аккумулятором 6 штук по 2600 мАч, который обеспечит впечатляющие 40 минут мойки под давлением при полной зарядке, что превосходит стандартные и долговечные характеристики своих конкурентов, обеспечивая больше времени использования, чем сопоставимые устройства.

500E обладает рядом уникальных конструктивных особенностей, включая цифровой дисплей, который поможет вам получить идеальное давление воды, необходимое для выполняемой вами работы по мойке под давлением, а также подробную информацию о батарее и многое другое.