Разработчики Mojang объявили дату релиза Minecraft Dungeons для консолей и персональных компьютеров.

Игра Minecraft Dungeons появится в продаже с 26 мая для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC и сервисе Xbox Game Pass.

В продажу поступят стандартное и героическое издания. Стандартный комплект игры будет стоить 20 долларов, а героическое издание включая дополнительный DLC и сезонный абонемент будет стоить 30 долларов.

Minecraft Dungeons- игра отличается от Minecraft тем, что в ней нет крафта предметов и возможности ломать или ставить блоки. Игровые действия разворачиваются в подземелье, там игрок исследует сгенерированные подземелья, в которых в свою очередь появляются мобы, также в игре присутствуют головоломки и поиск сокровищ.