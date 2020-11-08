Монитор Philips Momentum 328M1R для PS 5 и Xbox Series X оценен в €600

Компания Philips объявила о том, что анонсированный в начале года монитор Momentum 328M1R будет стоить 600 евро. Старт продаж намечен на начало следующего года. Напомним, что перед нами 32-дюймовая VA-панель, которая может похвастаться полной совместимостью с консолями нового поколения Microsoft Xbox Series X и Sony Playstation 5. Новинка характеризуется кадровой частотой 120 Гц, разрешением 3840:2160 пикселей, сертификацией DisplayHDR 600, максимальной яркостью 600 кд/м2, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, тремя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DP 1.4, 3.5-мм разъемом четырёхпортовым концентратором USB 3.0, звуковой системой DTS формата 2.1 со стереофоническими динамиками по 5 Вт и сабвуфером, технологией Adaptive-Sync для более плавной игры, подсветкой Ambiglow и креплением VESA.