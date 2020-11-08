Монитор Philips Momentum 328M1R для PS 5 и Xbox Series X оценен в €600

Компания Philips объявила о том, что анонсированный в начале года монитор Momentum 328M1R будет стоить 600 евро. Старт продаж намечен на начало следующего года. Напомним, что перед нами 32-дюймовая VA-панель, которая может похвастаться полной совместимостью с консолями нового поколения Microsoft Xbox Series X и Sony Playstation 5. Новинка характеризуется кадровой частотой 120 Гц, разрешением 3840:2160 пикселей, сертификацией DisplayHDR 600, максимальной яркостью 600 кд/м2, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, тремя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DP 1.4, 3.5-мм разъемом четырёхпортовым концентратором USB 3.0, звуковой системой DTS формата 2.1 со стереофоническими динамиками по 5 Вт и сабвуфером, технологией Adaptive-Sync для более плавной игры, подсветкой Ambiglow и креплением VESA.

Комментарии и отзывы Philips Momentum 328M1R
Обзоры:
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Новости:
LeTV Zero65 Pro стоит чуть дороже 1000 долларов

Довольно часто пользователи жалуются на то, что телевизоры из современных серий стоят слишком дорого и не...
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей

В начале октября мы проводили тесты монитора Philips 242B1, осна...
Samsung выпустит мини-светодиодные смарт-телевизоры в начале 2021 года

Южнокорейская компания Samsung не только является ведущим мировым брендом смартфонов, но и является одной...
Обзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнесаОбзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнеса
Обзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариумаОбзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариума
Лучшие игровые клавиатуры до 1000. OKLICK 770G IRON FORCE Black-GrayЛучшие игровые клавиатуры до 1000. OKLICK 770G IRON FORCE Black-Gray
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиляОбзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля
Huawei nova 8 получит изогнутый 120-Гц O...
Huawei nova 8 получит изогнутый 120-Гц OКитайские источники поделились живым фото дисплея, который принадлежит еще не представленному официально ...
Huawei Mate 40 можно будет купить не вез...
Huawei Mate 40 можно будет купить не везЕсли вы следите за рынком смартфонов и читаете новости, то знаете, что у компании Huawei сейчас не самые ...
NVIDIA RTX 3080 очень мощная...
NVIDIA RTX 3080 очень мощнаяВчера представители компании NVIDIA официально представили свои новые видеокарты, которые должны в ближай...
Portwell PEB-9783G2AR материнская плата ...
Portwell PEB-9783G2AR материнская плата Компания Portwell разработала материнскую плату PEB-9783G2AR с возможностью подключения большого количест...
Новый стабилизатор DJI OM 4 более мощный...
Новый стабилизатор DJI OM 4 более мощныйDJI представила свой последний стабилизатор OM 4, который превосходит более сильным двигателем, магнитным...
OnePlus 8T уже доступен для покупки ...
OnePlus 8T уже доступен для покупки Представленный на прошлой неделе смартфон OnePlus 8T должен появиться в европейской продаже 20 октября, н...
Acer выпустит новые ноутбуки серии Swift...
Acer выпустит новые ноутбуки серии SwiftAcer планирует выпустить новые модели ноутбуков Swift 5 и Swift 3 с новыми процессорами Intel Core 11-пок...
Huawei P Smart 2021 официально используе...
Huawei P Smart 2021 официально используеКомпания Huawei официально анонсировала смартфон среднего класса следующего поколения в линейке P Smart с...
Обзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031...
Обзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031Качество вдыхаемого воздуха напрямую влияет на качество выдыхаемого воздуха. В условиях мегаполиса вопрос...
Sony выдаст бесплатный переходник на PS ...
Sony выдаст бесплатный переходник на PS Перед анонсом игровой приставки нового поколения компанией Sony многие пользователи надеялись, что произв...
Смартфон Vivo S1 Prime оценен в 240 евро...
Смартфон Vivo S1 Prime оценен в 240 евроКомпания Vivo представила смартфон S1 Prime, который будет стоить 240 евро. Новинку оснастили 6,38-дюймов...
Самый мощный в мире 14-дюймовый игровой ...
Самый мощный в мире 14-дюймовый игровой Если вам нравится свобода персонализации, то познакомьтесь с самым мощным в мире 14-дюймовым игровым ноут...
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишамиОбзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor