Моноблок Lenovo Yoga A940 получил CPU Intel Core i7

2019-01-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Lenovo Yoga A940; [84]
Компания Lenovo представила на выставке CES 2019 новый моноблочный ПК Yoga A940, который, очевидно, ориентирован на дизайнеров и создателей контента. Новинку оснастили 27-дюймовым сенсорным дисплеем на шарнирном креплении и поддержкой цифрового пера, шайбой управления Lenovo Precision Dial, площадкой для клавиатуры и панелью для беспроводной подзарядки смартфона.

Пользователи смогут выбирать между дисплеями с разрешением 4K (3840:2160 пикселей) и QHD (2560:1440 пикселей), процессором Intel Core i7 восьмого поколения, видеокартой AMD Radeon RX 560, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe SSD до 512 ГБ и жёстким диском ёмкостью до 2 ТБ. Также в оснащение ПК входит адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, аудиосистема Dolby Atmos, инфракрасная камера для распознавания пользователей, четыре порта USB 3.0, два USB 2.0, USB 3.1 и Thunderbolt. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 Home. Старт продаж намечен на март по цене от 2350 долларов.


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