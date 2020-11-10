Монохромная камера Leica Q2 Monochrom оценена в $6000

Компания Leica пополнила ассортимент фотокамер полнокадровой моделью Q2 Monochrom, которая предназначена только для черно-белой съемки. Новинка характеризуется 47-Мп датчиком изображения, увеличенным на две ступени динамическим диапазоном по сравнению с обычной Q2 (13EV и 11EV), максимальной светочувствительностью ISO 100 000, несменным объективом Summilux 1:1,7/28 mm ASPH, съемкой видео в разрешении 4096:2160 пикселей с кадровой частотой 30 к/с и в разрешении 3840:2160 пикселей при 24 к/с, OLED-видоискателем на 3,68 млн пикселей, трехдюймовым сенсорным экраном, cлотом для карт памяти SD, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, корпусом из магниевого сплава с защитой IP52, размерами 130:80:92 мм, массой с батареей 734 г. Камера Leica Q2 Monochrom уже продается по цене в 5995 долларов.

Комментарии и отзывы Leica Q2 Monochrom
Обзоры:
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Новости:
Представлен объектив Viltrox 23mm F1.4 STM для Canon EF-M

Компания Viltrox выпустила в продажу объектив 23mm/1.4 STM, который предназначен для кропнутых беззеркало...
Камера Zeiss ZX1 появилась в глобальной продаже

Сразу несколько источников сообщили о том, что уже сегодня, 29 октября, компания Zeiss выпустит в глобаль...
Дрон DJI Mini 2 оценен в 450 долларов

Компания DJI пополнила ассортимент дронов легкой и компактной моделью Mini 2, которая оценена в 250 долла...
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизациейОбзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизацией
Обзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслетаОбзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслета
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисовОбзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисов
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 ProОбзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro
Samsung Galaxy M31 Prime Edition получил...
Samsung Galaxy M31 Prime Edition получилКомпания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M31 Prime Edition, которая присоединилас...
Подбираем чехол для PocketBook 614 Plus...
Подбираем чехол для PocketBook 614 PlusОчень часто пользователи, купившие электронную читалку, не совсем понимают, как выбирать для нее аксессуа...
Бюджетный Samsung Galaxy A02s засветился...
Бюджетный Samsung Galaxy A02s засветилсяНедавно в базе ведомства Bluetooth SIG и бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфонах Samsung G...
Продажи PlayStation 4 выросли...
Продажи PlayStation 4 вырослиДо релиза игровой консоли нового поколения от компании Sony осталось всего две недели — производитель пла...
Глобальный запуск Honor 10X Lite состоит...
Глобальный запуск Honor 10X Lite состоитHonor смартфон 10X Lite вышел официально в Саудовской Аравии, а теперь компания объявила, что смартфон бу...
Где купить ванну в Украине высокого каче...
Где купить ванну в Украине высокого качеКапитальный ремонт предполагает полную замену канализации и сантехники. У тех, кто сталкивается с подо...
AMD представила видеокарту AMD Radeon RX...
AMD представила видеокарту AMD Radeon RXAMD представила видеокарту начального уровня на архитектуре RDNA. Видеокарта AMD Radeon RX 5300 предназна...
ASUS анонсировала игровую гарнитуру ROG ...
ASUS анонсировала игровую гарнитуру ROG ASUS анонсировала игровую гарнитуру ROG Delta S которая дает преимущество геймеру в играх. Гарнитура обес...
Идеальная женская сумка для ноутбука...
Идеальная женская сумка для ноутбукаДалеко не все пользователи понимают, как должна выглядеть ...
Phanteks выпустила 12-контактный кабель ...
Phanteks выпустила 12-контактный кабель Компания Phanteks объявила о выпуске 12-контактного кабеля питания для видеокарт серии RTX 30 Founders Ed...
Компания Jabra представила беспроводные ...
Компания Jabra представила беспроводные Jabra представила новые беспроводные наушники Elite 85t с системой активного шумоподавления (ANC), а такж...
Instagram запустила функцию QR-код по вс...
Instagram запустила функцию QR-код по всInstagram приступил к глобальному запуску QR-кодов. ...
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
Обзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариумаОбзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариума
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor