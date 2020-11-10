Монохромная камера Leica Q2 Monochrom оценена в $6000

Компания Leica пополнила ассортимент фотокамер полнокадровой моделью Q2 Monochrom, которая предназначена только для черно-белой съемки. Новинка характеризуется 47-Мп датчиком изображения, увеличенным на две ступени динамическим диапазоном по сравнению с обычной Q2 (13EV и 11EV), максимальной светочувствительностью ISO 100 000, несменным объективом Summilux 1:1,7/28 mm ASPH, съемкой видео в разрешении 4096:2160 пикселей с кадровой частотой 30 к/с и в разрешении 3840:2160 пикселей при 24 к/с, OLED-видоискателем на 3,68 млн пикселей, трехдюймовым сенсорным экраном, cлотом для карт памяти SD, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, корпусом из магниевого сплава с защитой IP52, размерами 130:80:92 мм, массой с батареей 734 г. Камера Leica Q2 Monochrom уже продается по цене в 5995 долларов.