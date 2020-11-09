Moto G Stylus 2021 готовится к релизу

Какое-то время назад компания Motorola пользовалась повышенным спросом и весьма активно радовала пользователей стильными смартфонами. Точнее, это было лет двадцать назад, после чего производитель достаточно незаметно проиграл битву за рынок. Теперь производитель решил вернуться и вновь завоевать аудиторию, пусть уже и под покровительством другой крупной компании, а покорять аудиторию планируют смартфоном Moto G Stylus 2021, который должен будет выйти в начале 2021 года. Вероятно, гаджет будет флагманским продуктом, но без самого топового процессора, плюс у него будет большой дисплей и стилус. Правда, на рынке всего один смартфон со стилусом, который пользуется спросом, и нельзя сказать, что дело в уникальности. Просто пользователям не нужен стилус.