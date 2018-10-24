Motorola и iFixit запускают официальные комплекты для ремонта телефонов

Motorola объявила, что будет сотрудничать с экспертами по ремонту iFixit, чтобы предоставить для ряда своих устройств экраны, батарей и аккумуляторов. Комплекты будут стоить от 40 до 200 долларов США в зависимости от необходимого ремонта и включают в себя как запасные части, так и специальные инструменты, необходимые для ремонта. В настоящее время в продаже имеются комплекты для Moto G5, Droid Turbo 2 и Moto Z Play .

Пользователям также будет предоставлено онлайн - руководство, которое поможет выполнить ремонт самостоятельно. Ремонт поврежденного смартфона может стать для многих намного дешевле.