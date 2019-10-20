Motorola может добавить еще одно устройство в линейку E6

Голландский веб-сайт мобильных технологий Mobielkopen выпустил изображения предлагаемого смартфона Motorola E6 Play. Motor E6 Play официально еще не анонсирован, однако, если изображения окажутся реальными, E6 Play предложит некоторые сходства с текущим Moto E6 Plus.

Mobielkopen смог предоставить только визуализированные изображения потенциального нового устройства, поэтому технические характеристики пока неизвестны. Согласно оригинальному сообщению, скорее всего, окажется бюджетным смартфоном из-за его довольно больших границ в верхней и нижней частях экрана, что обычно происходит в серии Motorola E.

Возможно, E6 Play также будет иметь классическое соотношение сторон 18: 9, хотя это не подтверждено. На задней панели устройства находится однообъективная камера со светодиодной вспышкой, указывает на то, что она находится в бюджетном секторе из-за простой конструкции. Тем не менее, E6, как ожидается, будет иметь датчик отпечатков пальцев под задним логотипом Motorola, такой как E6 plus, с микрофоном, USB-портом и 3,5-мм разъемом для наушников внизу. Кроме того, рендеры показывают телефон в двух различных цветовых вариантах: синий и черный. Ожидается, что E6 Play будет представлен на специальном мероприятии в четверг 24 октября вместе с ранее просочившимися Moto G8 Plus и Moto G8 Play.