Можно заказать кастомные панели для PlayStation 5

Если вы следите за рынком игровых консолей, то знаете что совсем скоро в продажу поступит игровая консоль PlayStation 5, которая обладает весьма интересной особенностью — приставка справа и слева прикрыта специальными пластиковыми панелями, которые можно легко снять. И в сети уже есть целые магазины, которые предлагают покупать у них специальные кастомные панели в разных цветах. То есть, пользователь может просто взять консоль, снять с нее панели, заказать себе специальные в том цвете, в котором ему нужно, после чего совершенно спокойно пользоваться приставкой. Это очень интересный ход со стороны Sony, ведь производитель теперь не сможет продавать лимитированные издания — в них просто нет смысла, консоль и так можно украсить.