NACON представила RIG 800 PRO и RIG 500 PRO

Сегодня NACON официально представила довольно интересные для геймеров устройства, которые позволят получать ещё больше удовольствия от любимого занятия. Например, была представлена серия беспроводных гарнитур RIG 800 PRO, которая явно подойдёт поклонникам мобильности, а также второе поколение проводных наушников RIG 500 PRO. Собственно, начать стоит с серии RIG 800 PRO, которая представлена в трёх модификациях (RIG 800 PRO HS для PlayStation, RIG 800 PRO HX для Xbox и RIG 800 PRO HD для ПК) и поставляется со специальным USB-модулем, благодаря которому геймер получает качественный звук без задержек. Кроме того, данное устройство независимо от модификации достаточно удобно заряжать, что на самом деле тоже очень важно. За основу гарнитуры взяты мозные 40-мм динамики, которые могут воспроизводить объёмный звук и работать в автономном режиме до 24 часов.

Крайне привлекательно выглядят и проводные наушники RIG 500 PRO, которые представлены во втором поколении с рядом улучшений, которые явно понравятся геймерам. Например, здесь используется стальное оголовье, которое повышает комфорт пользователя в процессе прохождения любимых игр, но при этом оно ещё и повышает прочность конструкции. Также данная гарнитура получила динамики на 50 мм, которые могут похвастаться высоким качеством проигрывания звука и низким уровнем искажений. Все новинки можно назвать отличным решением — особенно с учётом относительно низкой стоимости, что сейчас большая редкость.
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