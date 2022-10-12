NEARITY представила множество новых устройств на базе ИИ

Сегодня компания NEARITY, которая специализируется на оборудовании для корпоративного сектора, официально представила свои свежие новинки, которые, что немаловажно, уже доступны в магазинах партнёров производителя. Например, компания представила флагманское устройство под названием NEARITY A20, которое может похвастаться умной функцией активного шумоподавления — она умеет определять местоположение человека, который выступает в роли спикера на мероприятии, и достаточно точно улавливать голос пользователя в радиусе до 5 метров от самого гаджета. Более того, устройство предоставляет достаточно высокое качество звучания, как будто голос передаётся не через цифровой канал. Также производитель показал новый видеобар NEARITY C30R, который является флагманом линейки и предоставляет буквально лучшее из лучшего.

Например, в этом устройстве реализованы различные функции на основе искусственного интеллекта — речь про автоматическое кадрирование, крупный план, отслеживание выступающего пользователя. Кроме того, данный видеобар умеет снимать в 4К при частоте 30 FPS, что позволяет вести мероприятия с большим комфортом. И, конечно, хотелось бы обратить внимание аудитории на новую PTZ-камеру (поддерживает удалённое управление) под названием NEARITY V520D — она оснащена сразу двумя камерами и позволяет с комфортом работать в переговорных комнатах или больших конференц-залах. И это лишь часть того, что представил производитель — весь ассортимент представлен на официальном сайте компании.