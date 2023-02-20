NEARITY привезла в Россию потолочный микрофонный массив А50

Сегодня компания NEARITY, которая является производителем передовых устройств для видеоконференцсвязи, официально представила свою новую модель под названием NEARITY А50, которая является флагманским гаджетом в линейке потолочных микрофонных массивов. Производитель отметил, что данное решение обеспечивает довольно высокое качество звучания в процессе проведения различных мероприятий в аудиториях любой площади, будь то оффлайн-встречи или онлайн-мероприятия по сети. Данная модель представляет собой массив микрофонов, который состоит из 91 отдельного элемента. В результате гаджет способен формировать до 12 аудио-лучей, охватывая радиус в 8 метров. Этого должно быть предостаточно для проведения мероприятий любой сложности.

Более того, компания заявила, что пользователи при необходимости могут объединять модель NEARITY А50 в единую систему — поддерживается до восьми гаджетов в одной цепочке. Подключаются устройства последовательно посредством кабеля LAN, так что при необходимости можно существенно увеличить зону покрытия микрофонного массива даже в очень больших помещениях без потери качества звука, что, конечно, очень важно. Также устройство за счёт фирменных технологий умеет подавлять различные шумы, благодаря чему качество звука в конечном итоге будет достаточно высоким. Для корпоративных клиентов это очень крутая вещь, позволяющая проводить мероприятия с полным комфортом без лишней аппаратуры на столах.
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