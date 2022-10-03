NEARITY выходит на рынок России

Компания NEARITY, которая является одним из ведущих производителей и поставщиков в области видеоконференцсвязи, официально заявила о начале работы на территории России. Соответственно, для представителей бизнеса это просто шикарные новости — производитель в обозримом будущем представит на локальном рынке аксессуары для аудиосвязи и различное видеооборудование, которые крайне необходимы в корпоративном секторе для реализации эффективных рабочих процессов. При этом важно отметить, что львиная доля компании NEARITY работает в отделе, который отвечает за инновации и различные улучшения, так что пользователь в конечном итоге получит самое современное оборудование для выполнения любых поставленных задач.

Например, производитель привезёт в Россию весь свой арсенал новинок, среди которых стоит отметить спикерфоны, веб-камеры, камеры с функцией удалённого управления, видеобары, микрофонные массивы и множество вспомогательных аксессуаров. Важно уточнить, что производитель сделал огромный упор на подавлении эха и шумов, благодаря чему общаться с клиентами или партнёрами будет гораздо комфортнее и продуктивнее, плюс новые устройства могут похвастаться функциями стабилизации звука и даже технологией интеллектуальной обработки звучания. Звучит крайне интересно, особенно если учитывать, что сейчас пользователи крайне часто общаются удалённо со всем миром, а значит, хотелось бы иметь для этого качественные инструменты связи.