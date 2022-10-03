NEARITY выходит на рынок России

Например, производитель привезёт в Россию весь свой арсенал новинок, среди которых стоит отметить спикерфоны, веб-камеры, камеры с функцией удалённого управления, видеобары, микрофонные массивы и множество вспомогательных аксессуаров. Важно уточнить, что производитель сделал огромный упор на подавлении эха и шумов, благодаря чему общаться с клиентами или партнёрами будет гораздо комфортнее и продуктивнее, плюс новые устройства могут похвастаться функциями стабилизации звука и даже технологией интеллектуальной обработки звучания. Звучит крайне интересно, особенно если учитывать, что сейчас пользователи крайне часто общаются удалённо со всем миром, а значит, хотелось бы иметь для этого качественные инструменты связи.