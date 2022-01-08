NETGEAR дает геймерам преимущество с новой услугой Game Booster

NETGEAR, Inc., ведущий поставщик сетевых продуктов, расширяющих возможности игр, объявила о NETGEAR Game Booster, многофункциональной услуге, которая предоставляет клиентам Orbi инструменты, имеющиеся в маршрутизаторах Nighthawk Pro Gaming, для повышения производительности сети и минимизации задержек для наилучшего игрового процесса.

Геймеры знают, что время решает все и теперь, наряду с мощным ПК или игровой консолью премиум-класса, качественный Wi-Fi является не менее важной частью и может означать разницу между победой и поражением даже на доли секунды. Вот почему NETGEAR Game Booster на базе DumaOS включает в себя три основных компонента, которыми легко управлять из приложения Orbi и которые напрямую влияют на основную проблему геймеров — задержку. С помощью Ping Heatmap и Geo-Filter сервис дает игрокам возможность определять и выбирать самые быстрые игровые серверы для своих любимых игр, тем самым снижая пинг до 93 процентов. Это также помогает установить приоритет пропускной способности сети для игровых устройств и приложений с помощью функции «Приоритет сети». Game Booster также включает Adblocker, новую функцию маршрутизатора, которая полезна для любого устройства в сети, а не только для игровой консоли или ПК. Adblocker не только блокирует нежелательную рекламу, но и ограничивает отслеживание с различных веб-сайтов. Черный список регулярно обновляется, и пользователи могут настроить как домены, которые нужно заблокировать, так и устройства, на которых он активен, через приложение Orbi.