NETGEAR представила новейший трехдиапазонный маршрутизатор Nighthawk RAXE300

NETGEAR представила новый маршрутизатор в своей отмеченной наградами линейке WiFi 6E. Основываясь на успехе Nighthawk RAXE500, лауреата премии CES Innovation Award 2021, трехдиапазонный маршрутизатор WiFi 6E Nighthawk RAXE300 обеспечивает скорость до 7,8 Гбит/с, используя новую эру быстрого подключения в диапазоне 6 ГГц, без помех и перегрузок.

Трехдиапазонный WiFi-маршрутизатор Nighthawk RAXE300 обеспечивает комбинированную скорость WiFi 7,8 Гбит/с вместе с новым диапазоном 6 ГГц для клиентских устройств WiFi 6E и требовательных к пропускной способности приложений по исключительной цене. Благодаря восьми потокам WiFi это последнее дополнение к линейке высокопроизводительных маршрутизаторов Nighthawk обеспечивает скорость Gigabit+ WiFi в домах площадью до 2500 квадратных футов. Он также имеет 2,5-гигабитный порт Ethernet, который можно использовать для обеспечения подключения к Интернету Gigabit+ путем подключения к интернет-модему или для подключения по локальной сети к устройству с высокой пропускной способностью, например к общему сетевому хранилищу.