NIX самая маленькая портативная стиральная машина барабанного типа

NIX позиционируется как самая маленькая в мире портативная стиральная машина барабанного типа «все в одном» и запущена через Kickstarter в этом месяце. Маленькая портативная стиральная машина идеально подходит для быстрой стирки и поставляется в комплекте с собственным приложением для смартфона, позволяющим узнать, сколько времени осталось, а также настроить параметры и многое другое.

Как самая маленькая в мире стиральная машина барабанного типа «все-в-одном», NIX упрощает очистку с помощью новаторских технологий, включая универсальную стирку и сушку, автоматический дозатор моющих средств, функцию Stay-Fresh и многое другое. Благодаря запатентованной технологии стерилизации NIX удаляет пятна крови, грибок и бактерии, оставляя одежду чистой и свежей. NIX выполняет самоочистку, поэтому вам не нужно выгребвть всю грязь из нее.

NIX - это ультрасовременный дизайн, который идеально вписывается в любую комнату и выводит стирку на новый уровень. NIX стирает любую одежду, но специализируется на уходе и чистке нижнего белья и интимной одежды. Благодаря запатентованной технологии УФ и SteamTech, процесс многократной стерилизации надежно устраняет до 100% надоедливых клещей.