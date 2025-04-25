NVIDIA DLSS прекрасно работает на Nintendo Switch 2

Учитывая, насколько чётким выглядит изображение, это действительно впечатляюще, так как журналисты не смогли заметить явных графических артефактов. Кроме того, игра Cyberpunk 2077 также будет использовать NVIDIA DLSS, совместимую с аппаратным обеспечением, поддерживающим Tensor Cores. Этот апскейлер будет использоваться для всех режимов отображения игры как в режиме док-станции, так и в портативном формате. Так что с одной стороны неприятно, что производитель выпускает консоль, которая не способна запускать современные игры даже в 720р без масштабирования изображения, а с другой, если с DLSS картинка выглядит приятно, то почему бы и нет. Вопрос только в том, как это будет работать в других играх от менее крупных разработчиков.