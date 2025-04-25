NVIDIA DLSS прекрасно работает на Nintendo Switch 2

Поддержка технологии NVIDIA DLSS для Nintendo Switch 2 обещает стать настоящим прорывом для системы, поскольку этот ИИ-апскейлер уже показывает впечатляющие результаты, растягивая низкое базовое разрешение до 1080p. Журналисты из издания Digital Foundry протестировали данную технологию на примере порта Street Fighter 6 для Nintendo Switch 2. Эта игра — первый пример игры, использующей движок RE Engine от CAPCOM на новой системе, и, похоже, она оправдывает все ожидания, показывая стабильные 60 FPS в док-режиме. Стоит отметить, что игра не работает в нативном разрешении 1080p, как предполагалось по ранним данным, а использует разрешение 1080p, увеличенное из базового разрешения 540p с помощью NVIDIA DLSS.

Учитывая, насколько чётким выглядит изображение, это действительно впечатляюще, так как журналисты не смогли заметить явных графических артефактов. Кроме того, игра Cyberpunk 2077 также будет использовать NVIDIA DLSS, совместимую с аппаратным обеспечением, поддерживающим Tensor Cores. Этот апскейлер будет использоваться для всех режимов отображения игры как в режиме док-станции, так и в портативном формате. Так что с одной стороны неприятно, что производитель выпускает консоль, которая не способна запускать современные игры даже в 720р без масштабирования изображения, а с другой, если с DLSS картинка выглядит приятно, то почему бы и нет. Вопрос только в том, как это будет работать в других играх от менее крупных разработчиков.
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