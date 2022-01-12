NVIDIA обновит Shield TV до Android 11

NVIDIA начала развертывание Software Experience Upgrade 9.0 для устройств Shield TV и обновит их операционную систему до Android 11. Компания заявляет, что Experience 9.0 принесет новую ОС на все модели Shield, включая оригинальные модели 2015 года, а также включает исправление безопасности для Android от сентября 2021 года, которое устраняет уязвимость, позволяющую удаленным злоумышленникам вызывать постоянный отказ в обслуживании. Кроме того, обновление добавляет доступ к новой клавиатуре Google с поддержкой голосового поиска. Теперь пользователи смогут искать фильмы и шоу для просмотра с помощью голосовых команд через Google Assistant. Те, у кого есть гарнитуры Bluetooth, совместимые с aptX, также смогут начать использовать их со своей потоковой коробкой.

Другие обновления, включая возможность автоматического отключения устройств Bluetooth в спящем режиме для экономии заряда батареи, настройку энергосбережения для дополнительной настройки питания и поддержку кнопок Stadia для контроллеров Xbox, Playstation и Shield, тоже были реализованы и теперь будут поддерживаться в стабильном режиме. А для участников GeForce Now обновление добавляет ещё и поддержку дополнительных Bluetooth-клавиатур и мышей. Кроме того, Twitch был обновлен, чтобы иметь возможность одновременно поддерживать высококачественную потоковую передачу контента. Наконец, те, кто живет в США, могут получить шесть месяцев подписки Peacock Premium бесплатно при покупке нового Shield TV.