NVIDIA представила новый суперкомпьютер для ИИ

Что касается характеристик, платформа NVIDIA Vera Rubin NVL144 объединяет два новых чипа. Графический ускоритель Rubin построен на двух кристаллах максимального размера, обеспечивает до 50 петафлопс вычислительной мощности FP4 и располагает 288 гигабайтами памяти HBM4. Рядом с ним работает 88-ядерный процессор Vera с архитектурой ARM, поддерживающий 176 потоков и пропускную способность интерфейса NVLINK-C2C до 1,8 терабайта в секунду. Производительность новой платформы впечатляет — 3,6 экзафлопса в задачах FP4-инференса и 1,2 экзафлопса в FP8-тренировках, что в 3,3 раза выше по сравнению с GB300 NVL72. Общая пропускная способность памяти HBM4 достигает 12 терабайт в секунду, а объём быстрой памяти — 75 терабайт в секунду.