NVIDIA представила новый суперкомпьютер для ИИ

На конференции GTC в Вашингтоне компания NVIDIA впервые показала свой следующий флагманский чип под названием Vera Rubin Superchip, который должен стать основой нового поколения систем искусственного интеллекта. По словам Хуанга, графические процессоры Rubin уже проходят лабораторные испытания, а представленные образцы — это первые экземпляры, произведённые на фабриках TSMC на Тайване. Каждый графический ускоритель имеет восемь модулей HBM4 и два кристалл, а процессор Vera содержит 88 кастомных ядер ARM с поддержкой 176 потоков. Планируется, что массовое производство Rubin начнётся в третьем или четвёртом квартале 2026 года, параллельно с активными поставками текущей линейки Blackwell Ultra GB300.

Что касается характеристик, платформа NVIDIA Vera Rubin NVL144 объединяет два новых чипа. Графический ускоритель Rubin построен на двух кристаллах максимального размера, обеспечивает до 50 петафлопс вычислительной мощности FP4 и располагает 288 гигабайтами памяти HBM4. Рядом с ним работает 88-ядерный процессор Vera с архитектурой ARM, поддерживающий 176 потоков и пропускную способность интерфейса NVLINK-C2C до 1,8 терабайта в секунду. Производительность новой платформы впечатляет — 3,6 экзафлопса в задачах FP4-инференса и 1,2 экзафлопса в FP8-тренировках, что в 3,3 раза выше по сравнению с GB300 NVL72. Общая пропускная способность памяти HBM4 достигает 12 терабайт в секунду, а объём быстрой памяти — 75 терабайт в секунду.