NVIDIA представила технологию DLSS 3.5

Вчера на мероприятии Gamescom 2023 компания NVIDIA представила DLSS 3.5 с технологией искусственного интеллекта, который отвечает за генерацию контента в кадре. В самой компании называют эту технологию самой невероятной разработкой за последнее время и, что немаловажно, она доступна на всех видеокартах линейки RTX, в отличие от технологии DLSS 3, которая работает исключительно в новых видеокартах. Представители компании объяснили, что ранее расчёт конечных цветов пикселей на основе отражений, преломлений и физических свойств различных материалов требовал большой вычислительной мощности. Но теперь вместо выполнения вычислений трассировки лучей для каждого пикселя на экране DLSS 3.5 использует искусственный интеллект для заполнения пробелов. В NVIDIA это назвали реконструкцией лучей, хотя на деле это не совсем точное определение технологии.

Более того, тот же процесс можно выполнить и другими способами при помощи алгоритмов, предназначенных для интерполяции между пикселями, полученными в результате трассировкой лучей. Но проблема в том, что эти алгоритмы тоже требуют весьма внушительной производительности системы, тогда как искусственный интеллект справляется с поставленной задачей с гораздо меньшим задействованием ресурсов. Это на самом деле очень важный момент, потому что теперь пользователям не нужно покупать новую видеокарту — они могут активировать соответствующую технологию и получить графику нужного качества.
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