NVIDIA уже скоро представит новую видеокарту для ИИ

Конференция GTC 2024 от NVIDIA должна начаться уже через несколько дней, но компания уже сейчас дала разработчикам предварительный список графических процессоров для искусственного интеллекта на базе архитектуры Blackwell нового поколения. К сожалению, хотя журналистам представили перечень будущих новинок, информации о том, с какими характеристиками они могут отправиться в релиз, пока что просто нет. Есть лишь неподтвержённые слухи о том, что графические процессоры Blackwell могут использовать конструкцию с чиплетами — это формат системы на кристалле, когда отдельные компоненты реализованы на отдельных кристаллах, а затем объединяются на единой печатной плате.

Графический процессор нового поколения также будет оснащён памятью HBM3e и возможно, более высокими объёмами этой памяти. Конечно, производительность системы тоже возрастёт, но пока что оценивать это невозможно. Более того, вице-президент Dell недавно сообщил, что компания активно работает над тем, чтобы их системы охлаждения обеспечивали охлаждение мощностью до 1000 Вт для чипов нового поколения, так что можно предположить, что потребление энергии у новых решений будет очень высоким. С другой стороны, это на самом деле это мало кого интересует, потому что производительность сейчас на первом месте. И если компания NVIDIA сможет реализовать интересное решение с высокой мощностью, то никто на потребление электричества смотреть не будет. А вот про геймерские видеокарты информации не будет.