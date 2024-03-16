NVIDIA уже скоро представит новую видеокарту для ИИ

Графический процессор нового поколения также будет оснащён памятью HBM3e и возможно, более высокими объёмами этой памяти. Конечно, производительность системы тоже возрастёт, но пока что оценивать это невозможно. Более того, вице-президент Dell недавно сообщил, что компания активно работает над тем, чтобы их системы охлаждения обеспечивали охлаждение мощностью до 1000 Вт для чипов нового поколения, так что можно предположить, что потребление энергии у новых решений будет очень высоким. С другой стороны, это на самом деле это мало кого интересует, потому что производительность сейчас на первом месте. И если компания NVIDIA сможет реализовать интересное решение с высокой мощностью, то никто на потребление электричества смотреть не будет. А вот про геймерские видеокарты информации не будет.