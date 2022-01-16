NVIDIA выпускает драйверы GeForce 511.17 WHQL

NVIDIA выпустила последнюю версию программного драйвера GeForce. Версия 511.17 представляет поддержку видеокарты GeForce RTX 3080 12 ГБ. Исправлены проблемы во многих играх, включая Detroit: Become Human где наблюдались зависания, в игре Deathloop происходил сбой с включенным Windows HDR, а в Sonic & All-Stars Racing Transformed игра вылетала на трассе, где игроки ездят по воде. Исправлены мерцания черного экрана в конфигурации нескольких мониторов. Исправлено зависание системы при включенном масштабировании изображения воспроизведение видео после изменения режима HDR.

Скачать новый драйвер можно с официального сайта или через приложение GeForce Experience.
Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce 511.17 WHQL
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