NVIDIA выпускает драйверы GeForce 511.17 WHQL

NVIDIA выпустила последнюю версию программного драйвера GeForce. Версия 511.17 представляет поддержку видеокарты GeForce RTX 3080 12 ГБ. Исправлены проблемы во многих играх, включая Detroit: Become Human где наблюдались зависания, в игре Deathloop происходил сбой с включенным Windows HDR, а в Sonic & All-Stars Racing Transformed игра вылетала на трассе, где игроки ездят по воде. Исправлены мерцания черного экрана в конфигурации нескольких мониторов. Исправлено зависание системы при включенном масштабировании изображения воспроизведение видео после изменения режима HDR.

Скачать новый драйвер можно с официального сайта или через приложение GeForce Experience.