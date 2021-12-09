NZXT получает первые в истории стратегические инвестиции

NZXT, лидер в области компьютерного оборудования, объявила сегодня о получении стратегических инвестиций в размере около 100 миллионов долларов, возглавляемых Francisco Partners, ведущей глобальной инвестиционной фирмой, которая специализируется на партнерстве с технологическими предприятиями. Эти инвестиции позволят NZXT привлечь более высокопоставленных специалистов, расширить предложение продуктов, включив в него новые категории оборудования, расширить предложение для прямых потребителей на новых глобальных рынках, больше инвестировать в сообщество и сосредоточиться на продолжении создания бренда NZXT.

NZXT будет по-прежнему сосредоточен на создании безупречного опыта для геймеров с помощью продуктов, которые включают высококачественные корпуса для ПК, кулеры, вентиляторы и аксессуары, включая недавно выпущенный микрофон Capsule. Компания продолжит предлагать геймерам возможность приобретать готовые системы, в том числе комплект NZXT BLD Kit для новичков в сборке.
Комментарии и отзывы NZXT
AxiomTek представляет 4-слотовый IPC IPC970…
AxiomTek представляет 4-слотовый IPC IPC970Axiomtek - всемирно известный лидер, неустанно занимающийся исследованиями, разработкой и производством с…
Valve отрицает работу над проектом Half-Life 3…
Valve отрицает работу над проектом Half-Life 3С успехом Half-Life 2 мы все годами гадали, выйдет ли Half-Life 3. Но к сожалению, Valve не работает над …
Opa автономная лодка с открытым исходным кодом на базе Ardui…
Opa автономная лодка с открытым исходным кодом на базе ArduiРазработчики, инженеры и любители, ищущие вдохновения для своего следующего проекта, могут быть заинтерес…
Комплект разработчика NVIDIA Arm HPC предлагает как одноузло…
Комплект разработчика NVIDIA Arm HPC предлагает как одноузлоКомплект разработчика NVIDIA Arm HPC - это интегрированная аппаратная и программная платформа для создани…
NVIDIA cuTENSOR 1.4 теперь доступна для создания тензорных о…
NVIDIA cuTENSOR 1.4 теперь доступна для создания тензорных оНа этой неделе NVIDIA объявила о доступности своего cuTENSOR v1.4, который теперь поддерживает до 64-мерн…
Мощный суперкомпьютер с ИИ Jetson AGX Orin Robotics от NVIDI…
Мощный суперкомпьютер с ИИ Jetson AGX Orin Robotics от NVIDINVIDIA представила NVIDIA Jetson AGX Orin, самый маленький, самый мощный и энергоэффективный суперкомпьют…
OnLogic IoT Connect Kit позволяет подключиться к облаку мене…
OnLogic IoT Connect Kit позволяет подключиться к облаку менеНа этой неделе OnLogic выпустила свой новый комплект Connect Kit, который поможет вам подключиться к обла…
Twitter объявляет о приобретении Quill…
Twitter объявляет о приобретении QuillTwitter и Quill объявляют о новом сотрудничестве, которое позволит DM Twitter лучше конкурировать с други…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor