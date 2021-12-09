NZXT получает первые в истории стратегические инвестиции

NZXT, лидер в области компьютерного оборудования, объявила сегодня о получении стратегических инвестиций в размере около 100 миллионов долларов, возглавляемых Francisco Partners, ведущей глобальной инвестиционной фирмой, которая специализируется на партнерстве с технологическими предприятиями. Эти инвестиции позволят NZXT привлечь более высокопоставленных специалистов, расширить предложение продуктов, включив в него новые категории оборудования, расширить предложение для прямых потребителей на новых глобальных рынках, больше инвестировать в сообщество и сосредоточиться на продолжении создания бренда NZXT.

NZXT будет по-прежнему сосредоточен на создании безупречного опыта для геймеров с помощью продуктов, которые включают высококачественные корпуса для ПК, кулеры, вентиляторы и аксессуары, включая недавно выпущенный микрофон Capsule. Компания продолжит предлагать геймерам возможность приобретать готовые системы, в том числе комплект NZXT BLD Kit для новичков в сборке.