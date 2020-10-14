На Microsoft подали в суд из-за геймпада

В апреле 2020 года появилась информация о том, что на компанию Microsoft собираются подать коллективный иск за то, что производитель выпустил в продажу элитный контроллер Xbox Elite Controller с дефектом стика. Проблема данного продукта в том, что устройство с дефектным стиком вызывает движение того самого стика без участия пользователя. Это негативно сказывается на общей картине геймплея — в точных ситуациях, когда пользователю нужно навестись в голову противника, например, стик может сам вызвать сдвиг на пиксель, тем самым приводя пользователя к неточному выстрелу. Из-за того, что геймпад продавался весьма активно, желающих подать в суд довольно много. Так что теперь компания точно будет как-то решать эту проблему, либо выплатит приличный штраф.