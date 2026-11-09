На Nintendo Switch 2 вышла бесплатная Warzone

Владельцы Nintendo Switch 2 теперь могут бесплатно играть в Call of Duty: Warzone без покупки Modern Warfare 4 — королевская битва появилась в цифровом магазине eShop недавно, 6 ноября, одновременно с началом 1-го сезона, в рамках которого контент Modern Warfare 4 был полностью интегрирован в Warzone. По информации Activision, версия для Switch 2 получила те же возможности и сезонный контент, что и на остальных платформах. В их числе новая карта Hajin для королевской битвы, действие которой разворачивается в Южной Корее, карта Zodiac Resurgence и остальные игровые режимы. Прогресс привязан к учётной записи Activision, поэтому его можно переносить между поддерживаемыми платформами.

При этом Activision пока не раскрыла целевые показатели разрешения и частоты кадров Warzone на Switch 2. По имеющимся сообщениям, мультиплеер Modern Warfare 4 должен работать со скоростью 60 кадров в секунду в режиме подключения к телевизору. Для этого используются сравнительно низкое исходное разрешение и масштабирование изображения, однако большие карты и количество игроков в Warzone могут оказаться более серьёзной нагрузкой для консоли. Поэтому тем, кто собирается играть преимущественно на Switch 2, стоит дождаться независимых тестов производительности. Одновременно Warzone перестала работать на PlayStation 4 и Xbox One. При этом владельцы этих консолей не потеряют свои достижения — достаточно войти в ту же учётную запись Activision на любой поддерживаемой платформе, чтобы перенести прогресс.