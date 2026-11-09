На Nintendo Switch 2 вышла бесплатная Warzone

При этом Activision пока не раскрыла целевые показатели разрешения и частоты кадров Warzone на Switch 2. По имеющимся сообщениям, мультиплеер Modern Warfare 4 должен работать со скоростью 60 кадров в секунду в режиме подключения к телевизору. Для этого используются сравнительно низкое исходное разрешение и масштабирование изображения, однако большие карты и количество игроков в Warzone могут оказаться более серьёзной нагрузкой для консоли. Поэтому тем, кто собирается играть преимущественно на Switch 2, стоит дождаться независимых тестов производительности. Одновременно Warzone перестала работать на PlayStation 4 и Xbox One. При этом владельцы этих консолей не потеряют свои достижения — достаточно войти в ту же учётную запись Activision на любой поддерживаемой платформе, чтобы перенести прогресс.