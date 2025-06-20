На Nintendo Switch запустили iOS

Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 продаётся рекордными темпами, а на оригинальной Switch тем временем уже запустили iOS. Да, вы всё правильно прочитали — операционную систему с iPhone запустили на консоли Nintendo. Сам процесс запуска операционной системы на данной приставке у энтузиаста занял двое суток, но результат оказался весьма спорным. По словам автора, ядро системы постоянно сбоит и отказывается работать стабильно, приложения не запускаются, и вся система работает с огромными задержками. Проект стал возможен благодаря специализированной сборке QEMU для iPhone 11, которую выложил в открытый доступ пользователь ChefKissInc.

Но работает данная сборка достаточно плохо даже на этапе банальной загрузки операционной системы — на этот процесс уходит около 20 минут. Безусловно, это всё равно достижение, потому что запустить совершенно стороннюю операционную систему на игровой консоли довольно трудно даже для техногика. Но никакого технического применения у этой интеграции нет и быть не может — пользоваться системой в таком формате невозможно. На данный момент неизвестно, будет ли продолжение этого эксперимента, но уже сейчас ясно, что для полноценной работы iOS на Switch необходима серьёзная оптимизация программного обеспечения. И так как сообщество энтузиастов, которые любят запускать различные штуки на продуктах, где им не совсем место, огромное, в ближайшем будущем стоит ждать апдейтов по этому вопросу.