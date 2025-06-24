На Sony подали в суд за монополию PlayStation

Некоммерческая организация Stichting Massaschade & Consument, представляющая интересы потребителей в коллективных исках, подтвердила на своём официальном сайте, что подала иск против Sony от имени всех нидерландских игроков PlayStation. Компания обвиняется в монополизации цифровой дистрибуции и в блокировке альтернативных магазинов приложений на своих приставках. Этот судебный процесс стал кульминацией кампании Fair PlayStation, запущенной в феврале. Её участники критикуют курс Sony на продвижение консолей без дисковода, что заставляет игроков покупать весь цифровой контент исключительно через магазин PlayStation Store. В результате этого, по словам истцов, сформировался так называемый «налог Sony» — завышенные цены на цифровые игры и дополнения по сравнению со свободным рынком.

В поданном иске организация обвиняет Sony в исключении конкурентов и злоупотреблении положением, что наносит ущерб как игрокам, так и разработчикам. Отмечается, что маржинальность цифровых продаж у Sony более чем в два раза выше, чем у розничных копий, и все выгоды от цифровой дистрибуции достаются исключительно самой компании. По данным специалистов, ущерб для нидерландских потребителей с 2012 года составил 435 миллионов евро. Теперь суду предстоит решить, обладает ли он юрисдикцией по делу — и если иск в итоге будет признан обоснованным, истцы надеются, что суд обяжет Sony открыть рынок цифрового контента для сторонних поставщиков игр.