На Steam Deck теперь можно переносить игры с ПК

Вчера компания Valve анонсировала довольно интересный инструмент, который позволяет переносить уже установленные видеоигры с вашего персонального компьютера на портативную консоль Steam Deck. Это довольно интересное решение, потому что пользователь получает возможность совершенно спокойно загрузить игру себе на компьютер, пока он на работе, например, а потом приехать с консолью домой и быстро перекинуть файлы себе на приставку, чтобы потом играть в дороге. Процесс на самом деле очень простой и понятный, так что многие пользователи, которые активно используют портативную приставку в повседневной жизни, будут довольны возможности не переживать о том, что игру нужно качать прямо на консоль, оставляя её дома или отказываясь от процесса прохождения видеоигр.

Преимущество данного решения ещё и в том, что пользователь, например, может начать прохождение видеоигры на своём компьютере, а потом загрузить этот же контент на портативную консоль и предоставить себе же возможность проходить эту игру уже удалённо вне дома. Странно, что эта функция реализована только сейчас, но хорошо, что возможность в принципе представили. Другое дело, что помимо возможности быстрее перенести контент с ПК преимуществ не так уж много, потому что не все игры оптимизированы под Steam Deck и пользователю всё равно перед переносом контента придётся посмотреть, поддерживается ли игра приставкой. Впрочем, 90% современных видеоигр на Steam Deck запускаются, так что проблем быть не должно.