На Tesla подали в суд за возможность играть в игры за рулём

Tesla обновила свое программное обеспечение, позволяя пассажирам транспортных средств играть в видеоигры на центральном сенсорном экране во время движения, что вызывает вопросы о безопасности и отвлечении водителя. Раньше в видеоигры можно было играть только на парковке. Но, как сообщает The New York Times, летом прошлого года было выпущено беспроводное обновление программного обеспечения, которое дает возможность запускать некоторые игры независимо от того, стоит машина или нет, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности.

Информационное издание The Verge подтвердило, что в Tesla Model 3 можно запускать игры Sky Force Reloaded, Solitaire и The Battle of Polytopia на центральной сенсорной панели, пока автомобиль находится в движении. Уведомление просит игрока подтвердить, что он не является водителем перед запуском игры, но сообщение вряд ли является сдерживающим фактором. Водитель может легко нажать «Я ПАССАЖИР» и во время движения играть в сложную игру-экшн, такую ​​как Sky Force. Некоторые интерактивные приложения в автомобиле работали в движении даже до обновления, в том числе блокнот для рисования и режим караоке в музыке, который также предупреждает водителя не участвовать в данном развлечении. Более того, владелец автомобиля Model 3 рассказал изданию Times, что он подал жалобу в NHTSA, когда обнаружил, что в игры можно играть, находясь за рулем его автомобиля. Эта жалоба не будет первой — в настоящее время у Tesla 59 жалоб от владельцев на Model 3.