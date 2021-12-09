На Tesla подали в суд за возможность играть в игры за рулём

Информационное издание The Verge подтвердило, что в Tesla Model 3 можно запускать игры Sky Force Reloaded, Solitaire и The Battle of Polytopia на центральной сенсорной панели, пока автомобиль находится в движении. Уведомление просит игрока подтвердить, что он не является водителем перед запуском игры, но сообщение вряд ли является сдерживающим фактором. Водитель может легко нажать «Я ПАССАЖИР» и во время движения играть в сложную игру-экшн, такую как Sky Force. Некоторые интерактивные приложения в автомобиле работали в движении даже до обновления, в том числе блокнот для рисования и режим караоке в музыке, который также предупреждает водителя не участвовать в данном развлечении. Более того, владелец автомобиля Model 3 рассказал изданию Times, что он подал жалобу в NHTSA, когда обнаружил, что в игры можно играть, находясь за рулем его автомобиля. Эта жалоба не будет первой — в настоящее время у Tesla 59 жалоб от владельцев на Model 3.