На Tesla подали в суд за возможность играть в игры за рулём

Tesla обновила свое программное обеспечение, позволяя пассажирам транспортных средств играть в видеоигры на центральном сенсорном экране во время движения, что вызывает вопросы о безопасности и отвлечении водителя. Раньше в видеоигры можно было играть только на парковке. Но, как сообщает The New York Times, летом прошлого года было выпущено беспроводное обновление программного обеспечения, которое дает возможность запускать некоторые игры независимо от того, стоит машина или нет, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности.

Информационное издание The Verge подтвердило, что в Tesla Model 3 можно запускать игры Sky Force Reloaded, Solitaire и The Battle of Polytopia на центральной сенсорной панели, пока автомобиль находится в движении. Уведомление просит игрока подтвердить, что он не является водителем перед запуском игры, но сообщение вряд ли является сдерживающим фактором. Водитель может легко нажать «Я ПАССАЖИР» и во время движения играть в сложную игру-экшн, такую ​​как Sky Force. Некоторые интерактивные приложения в автомобиле работали в движении даже до обновления, в том числе блокнот для рисования и режим караоке в музыке, который также предупреждает водителя не участвовать в данном развлечении. Более того, владелец автомобиля Model 3 рассказал изданию Times, что он подал жалобу в NHTSA, когда обнаружил, что в игры можно играть, находясь за рулем его автомобиля. Эта жалоба не будет первой — в настоящее время у Tesla 59 жалоб от владельцев на Model 3.
Комментарии и отзывы Tesla Model 3
Представлен Range Rover 2022 года…
Представлен Range Rover 2022 годаНовый Range Rover 2022 года официально объявлен, и это один из самых красивых внедорожников, произведенны…
Новый Citroen C3 «Saint James» запущен в Великобритании…
Новый Citroen C3 «Saint James» запущен в ВеликобританииСегодня Citroen объявил, что запускает свои новые модели Citroen C3 в Великобритании. Цены на новый Citro…
Tesla разрешает электромобилям других производителей использ…
Tesla разрешает электромобилям других производителей использНа этой неделе Tesla запустила пилотный проект в Нидерландах, в котором электромобилям других производите…
Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956…
Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956Компания Porsche создала эксклюзивный 911 GT3 на основе Porsche 956, выигравшего Ле-Ман в 1985 году. Авто…
Xiaomi начнет массовое производство своего первого электромо…
Xiaomi начнет массовое производство своего первого электромоПосле объявления о своей дочерней компании по производству электромобилей еще в марте этого года во время…
Представлен новый Toyota Yaris GR Sport…
Представлен новый Toyota Yaris GR SportToyota объявила о выпуске новой версии своего популярного Toyota Yaris GR Sport, автомобиль появится в Ев…
У Tesla появился новый конкурент Zeekr 001…
У Tesla появился новый конкурент Zeekr 001Zeekr 01 находится в разработке уже довольно давно. Но ожидание наконец-то закончилось, поскольку информа…
Hyundai тизерит электрокар с пиксельными фарами…
Hyundai тизерит электрокар с пиксельными фарамиHyundai поделился несколькими тизерными изображениями автомобиля Seven, нового полностью электрического в…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor