На Tesla теперь можно запускать Zoom

Во время пандемии коронавируса популярность сервиса видеозвонков Zoom сильно выросла — буквально каждый пользователь сталкивался с необходимостью запускать звонки с группами людей для общения, рабочих встреч и не только. И теперь появилась информация о том, что сервис Zoom будет работать в том числе на автомобилях Tesla — вскоре приложение адаптируют под мультимедийную систему автомобиля и запустят в официальный релиз с ближайшим обновлением. Здесь хотелось бы отметить, что никто в процессе вождения запускать приложение не даст — у автомобиля есть определённые ограничения, чтобы водитель не отвлекался в процессе вождения на приложения, игры или видео. С другой стороны, не совсем понятно, зачем вообще эта функция была реализована.

Допустим, вам нужно созвониться с кем-то по работе или закрыть сделку. Вы всё равно не можете делать это на ходу, потому что приложение не запустится — это было бы небезопасно. Соответственно, вы останавливаете автомобиль и запускаете приложение на экране электрокара. Вопрос в том, почему не сделать это со смартфона — каждый современный гаджет умеет запускать видео и позволяет общаться в Zoom без проблем. Зачем реализовывать функцию на автомобиле, где этим будут пользоваться раз в пол года, не совсем понятно, но хорошо, что электрокары современные уже перестают быть просто игрушками. Теперь это настоящий производительный монстр для самых разных задач, в том числе для видеозвонков, если есть такая необходимость.