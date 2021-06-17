На Xbox One можно будет поиграть в новые игры

Когда анонсируется новая игровая приставка, производитель еще некоторое время поддерживает старую консоль, прежде чем окончательно отказаться от нее. Обычно в таких ситуациях пользователь лишается возможности играть в новые проекты, так как для старого поколения их просто уже не выпускают. Microsoft меняет это, перенося свой сервис потоковой передачи игр xCloud на старые консоли Xbox One, что позволяет владельцам этих старых устройств играть в игры следующего поколения. Во время своего мероприятия Xbox + Bethesda на E3 несколько дней назад Microsoft объявила, что ее игры следующего поколения будут доступны в ее сервисе потоковой передачи игр в первый же день. Это означает, что если у вас есть активная подписка, вы сможете начать играть в эти игры в тот же день, когда они будут отправлены в релиз.

С переходом xCloud на старые консоли Xbox One владельцы этих приставок смогут играть в новые игры, которые являются эксклюзивными для консолей нового поколения на своих старых консолях. Это было бы невозможно без xCloud, поскольку все свежие релизы банально под прошлое поколение никто не создаёт, так как железо приставок слегка устарело. Xbox преобразует старые консоли Xbox One в устройства для потоковой передачи игр, как раньше это было с ПК, Android или iOS. И теоретически это отличная новость, так как геймеры получат доступ к новому контенту без необходимости отказываться от своей приставки, покупая новое поколение консолей, которое сейчас еще и найти в продаже тяжело.
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