На Xbox Series X|S больше нельзя запускать эмуляторы

Игровые консоли Xbox Series X|S были лучшими платформами для эмуляции благодаря поддержке программного обеспечения, необходимого для запуска эмуляторов самого разного формата. Впрочем, об этом можно говорить в прошедшем времени, поскольку сегодня компания Microsoft закрыла доступ к эмуляции игр на розничных версиях консоли, ограничив поддержку только для Dev-устройств, то есть для разработчиков. Это означает, что эмуляция для консолей, таких как Nintendo Gamecube или PlayStation 2, больше не будет доступна, и сотни пользователей потеряют доступ к своим классическим игровым библиотекам.

Это связано в первую очередь с тем, что игра или приложение не поддерживается из-за нарушения политики магазина Microsoft. А именно, пункта 10.13.10, который гласит: "Продукты, которые эмулируют игровую систему или игровую платформу, не допускаются на любой семействе устройств”. Хотя это действительно существующее правило, немного странно ссылаться на него, поскольку это правило существовало буквально всегда, но это совершенно не мешало геймерам со всего мира запускать эмуляторы вроде PPSSPP, RetroArch и так далее. Что могло стать причиной этой новой политики Microsoft? Сейчас ходят слухи, что главной причиной запрета являются юридические проблемы с Nintendo. Этот слух начал распространяться после того, как разработчик Microsoft Azure Алианна Маккенна опубликовала электронное письмо от команды Xbox QA, в котором говорится о возможных судебных издержках. Так что если вы фанат эмуляторов, то у нас для вас плохие новости.