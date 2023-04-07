На Xbox Series X|S больше нельзя запускать эмуляторы…

Это связано в первую очередь с тем, что игра или приложение не поддерживается из-за нарушения политики магазина Microsoft. А именно, пункта 10.13.10, который гласит: "Продукты, которые эмулируют игровую систему или игровую платформу, не допускаются на любой семействе устройств”. Хотя это действительно существующее правило, немного странно ссылаться на него, поскольку это правило существовало буквально всегда, но это совершенно не мешало геймерам со всего мира запускать эмуляторы вроде PPSSPP, RetroArch и так далее. Что могло стать причиной этой новой политики Microsoft? Сейчас ходят слухи, что главной причиной запрета являются юридические проблемы с Nintendo. Этот слух начал распространяться после того, как разработчик Microsoft Azure Алианна Маккенна опубликовала электронное письмо от команды Xbox QA, в котором говорится о возможных судебных издержках. Так что если вы фанат эмуляторов, то у нас для вас плохие новости.