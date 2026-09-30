На Xbox появился аналог платины PlayStation

В профилях Xbox также появится новая вкладка, посвящённая играм. В ней можно будет отслеживать достижения определённых показателей Gamerscore и полученные Mythic Achievements. Основной раздел с достижениями тоже обновят, чтобы пользователям было проще следить за прогрессом до получения статуса Mythic. В верхней части списка достижений каждой игры появится новая шкала прогресса, показывающая, насколько пользователь близок к Mythic. При этом можно будет отдельно посмотреть, какие стандартные достижения ещё необходимо получить для полного завершения игры. Новая система попала на тестирование всего через несколько недель после того, как генеральный директор Xbox Аша Шарма рассказала о планах компании добавить аналог платиновых трофеев в конце этого года. Впрочем, «платина» на PlayStation выглядит более статусно.