На Xbox появился аналог платины PlayStation

Компания Microsoft официально представила новую систему достижений Mythic Achievements для Xbox — она уже доступна участникам программы Xbox Insider для тестирования. По принципу работы достижения Mythic Achievements напоминают платиновые трофеи в PlayStation — такое достижение открывается после получения всех стандартных достижений в конкретной игре. Mythic Achievements уже могут появиться в профилях пользователей для игр, которые они полностью прошли в прошлом, включая проекты для Xbox 360. Поэтому после следующего посещения профиля некоторые ранее завершённые игры могут автоматически получить статус Mythic.

В профилях Xbox также появится новая вкладка, посвящённая играм. В ней можно будет отслеживать достижения определённых показателей Gamerscore и полученные Mythic Achievements. Основной раздел с достижениями тоже обновят, чтобы пользователям было проще следить за прогрессом до получения статуса Mythic. В верхней части списка достижений каждой игры появится новая шкала прогресса, показывающая, насколько пользователь близок к Mythic. При этом можно будет отдельно посмотреть, какие стандартные достижения ещё необходимо получить для полного завершения игры. Новая система попала на тестирование всего через несколько недель после того, как генеральный директор Xbox Аша Шарма рассказала о планах компании добавить аналог платиновых трофеев в конце этого года. Впрочем, «платина» на PlayStation выглядит более статусно.