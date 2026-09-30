\

На Xbox появился аналог платины PlayStation

Компания Microsoft официально представила новую систему достижений Mythic Achievements для Xbox — она уже доступна участникам программы Xbox Insider для тестирования. По принципу работы достижения Mythic Achievements напоминают платиновые трофеи в PlayStation — такое достижение открывается после получения всех стандартных достижений в конкретной игре. Mythic Achievements уже могут появиться в профилях пользователей для игр, которые они полностью прошли в прошлом, включая проекты для Xbox 360. Поэтому после следующего посещения профиля некоторые ранее завершённые игры могут автоматически получить статус Mythic.

В профилях Xbox также появится новая вкладка, посвящённая играм. В ней можно будет отслеживать достижения определённых показателей Gamerscore и полученные Mythic Achievements. Основной раздел с достижениями тоже обновят, чтобы пользователям было проще следить за прогрессом до получения статуса Mythic. В верхней части списка достижений каждой игры появится новая шкала прогресса, показывающая, насколько пользователь близок к Mythic. При этом можно будет отдельно посмотреть, какие стандартные достижения ещё необходимо получить для полного завершения игры. Новая система попала на тестирование всего через несколько недель после того, как генеральный директор Xbox Аша Шарма рассказала о планах компании добавить аналог платиновых трофеев в конце этого года. Впрочем, «платина» на PlayStation выглядит более статусно.
Sony закрыла магазин PlayStation Store для старых консолей…
Вчера компания Sony объявила о завершении работы PlayStation Store на консолях PS3 и PS Vita, что станет …
Представлена портативная консоль Retroid Duo Lite+…
Компания Retroid пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Duo Lite+, которая получила ф…
Портативная консоль AyaNeo Next 2 будет стоить 5300 долларов…
Компания AyaNeo скоро возобновит продажи портативной игровой консоли AyaNeo Next 2, реализация которой бы…
Анонсирована портативная игровая консоль Lenovo Legion C700…
Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Legion C700, которая запускает…
Valve продаёт 15 тысяч Steam Machine в неделю…
Когда компания Valve разместила информацию о своей игровой консоли Steam Machine в конце июня, многие сом…
Nintendo выиграла иск на 4,5 миллиона долларов…
Компания Nintendo выиграла довольно крупный иск на 4,5 миллиона долларов против Джеймса Уильямса, модерат…
Nintendo скрыто изменила производителя дисплея для Switch 2…
В июне проект Nintendo Patents Watch зафиксировал на китайских онлайн-площадках новый ЖК-модуль. По габар…
Xbox повлияла на Sony в плане отказа от дисков…
Недавно в сети появилась информация о том, что программа Xbox по переводу дисковых игр в цифровые лицензи…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor