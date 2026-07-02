Sony закрыла магазин PlayStation Store для старых консолей

Вчера компания Sony объявила о завершении работы PlayStation Store на консолях PS3 и PS Vita, что станет концом целой эпохи для владельцев этих устройств. Магазин PlayStation Store для PS3 отключат в отдельных регионах уже в этом году — первыми под отключение попадут Мексика, Гондурас и Никарагуа в августе, а затем к ним присоединятся другие страны Латинской Америки и Ближнего Востока до конца 2026 года. Полное закрытие цифрового магазина для PS3 и PS Vita во всех остальных странах запланировано на июль 2027 года. После этой даты пользователи больше не смогут покупать новые игры и дополнения, однако ранее приобретённый контент останется доступным для загрузки ещё в течение неопределённого времени. Таким образом, у владельцев консолей всё ещё остаётся возможность приобрести интересующие их проекты до окончательного отключения магазина.

В этом году PS3 исполняется 20 лет, а портативной PS Vita — 15 лет, поэтому решение Sony фактически подводит черту над поддержкой двух знаковых игровых платформ. В компании признали, что новость может огорчить поклонников этих консолей, но Sony отметила, что по мере развития экосистемы PlayStation на более современных устройствах ей необходимо сосредоточить ресурсы на создании лучших игровых возможностей для актуальных платформ. Объявление также прозвучало на фоне планов Sony полностью отказаться от производства физических игровых дисков для PlayStation после января 2028 года. Видимо, компания меняет курс.