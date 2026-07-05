Портативная консоль AyaNeo Next 2 будет стоить 5300 долларов

Компания AyaNeo скоро возобновит продажи портативной игровой консоли AyaNeo Next 2, реализация которой была поставлена на паузу из-за кризиса оперативной памяти. При этом новинка появится и в глобальной продаже, хотя ранее была доступна только в Азии. Цена устройства выросла на порядок. Конфигурация с 8-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max 385 (тактовая частота до 5,1 ГГц и встроенный графический ускоритель Radeon 8050S), 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ будет стоить 3000 долларов. Версия с 16-ядерным чипом Ryzen AI Max+ 395, 64 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ оценена в 3700 долларов, а максимальная конфигурация с Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ унифицированной памяти и накопителем объемом 2 ТБ обойдется в невероятные 5300 долларов. Для чего в портативной консоли 128 ГБ оперативной памяти, производителем не уточняется.