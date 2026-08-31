Xbox повлияла на Sony в плане отказа от дисков

Компания столкнулась с масштабной негативной реакцией игроков после решения прекратить производство физических носителей и теперь якобы рассматривает возможность отложить переход к полностью цифровым консолям. По информации источника, в PlayStation «осознали, что оставляют возможность другим игрокам рынка изменить свою стратегию», объявив о прекращении выпуска физических носителей слишком рано. В качестве одного из главных игроков рынка при этом упоминается Microsoft. Предполагается, что ранее обозначенный срок перехода экосистемы PlayStation на полностью цифровой формат (31 декабря 2028 года) может быть перенесён ещё на 1–2 года. Впрочем, до официального запуска Project Helix, вероятно, остается ещё около двух лет, поэтому за это время стратегия Microsoft может кардинально измениться, а вместе с тем и подход компании Sony к физическим носителям.