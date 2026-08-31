Xbox повлияла на Sony в плане отказа от дисков

Недавно в сети появилась информация о том, что программа Xbox по переводу дисковых игр в цифровые лицензии, а также отказ нового руководителя компании отвечать на вопросы о дисководе Helix указывают на возможный переход игрового подразделения к полностью цифровому будущему, который может начаться с Project Helix. Однако теперь появляется противоположный слух — по данным Eurogamer Spain, внутри Xbox якобы обсуждается вариант, при котором Helix будет «на 100% физической» консолью с поддержкой дисков. В том же материале Eurogamer утверждается, что этот слух уже оказал давление на Sony.

Компания столкнулась с масштабной негативной реакцией игроков после решения прекратить производство физических носителей и теперь якобы рассматривает возможность отложить переход к полностью цифровым консолям. По информации источника, в PlayStation «осознали, что оставляют возможность другим игрокам рынка изменить свою стратегию», объявив о прекращении выпуска физических носителей слишком рано. В качестве одного из главных игроков рынка при этом упоминается Microsoft. Предполагается, что ранее обозначенный срок перехода экосистемы PlayStation на полностью цифровой формат (31 декабря 2028 года) может быть перенесён ещё на 1–2 года. Впрочем, до официального запуска Project Helix, вероятно, остается ещё около двух лет, поэтому за это время стратегия Microsoft может кардинально измениться, а вместе с тем и подход компании Sony к физическим носителям.
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