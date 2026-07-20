Valve продаёт 15 тысяч Steam Machine в неделю

Когда компания Valve разместила информацию о своей игровой консоли Steam Machine в конце июня, многие сомневались, что устройство сможет хорошо продаваться из-за высокой цены. Однако, судя по имеющимся данным, продажи новинки оказались достаточно успешными. Согласно оценке, полученной в результате независимого анализа, Valve продаёт от 12 тысяч до 15 тысяч экземпляров Steam Machine в неделю. Для расчёта использовались данные рейтинга Steam Global Top Sellers, где Steam Machine занимает 2-е место, расположившись между играми Counter-Strike 2 и Palworld. На основе информации из нескольких источников издание Boiling Steam предполагает, что Counter-Strike 2 приносит около 19–20 миллионов долларов выручки, а находящаяся на 3-м месте Palworld — примерно 7–9 миллионов долларов. Это означает, что еженедельная выручка Steam Machine может составлять от 10 до 18 миллионов долларов.

С учётом модели распределения продаж около 65% покупателей выбирают базовую версию устройства стоимостью 1049 долларов, а оставшиеся 35% приобретают более дорогую конфигурацию за 1349 долларов. В минимальном сценарии это соответствует примерно 8700 проданным Steam Machine в неделю, а максимальная оценка достигает около 15600 устройств. Более реалистичный прогноз составляет 12–15 тысяч проданных экземпляров в неделю по состоянию на 18 июля. Это отличные показатели для компьютера, который изначально считался пользователями слишком дорогим удовольствием.
Sony прекращает выпуск физических изданий игр для PlayStatio…
Компания Sony объявила, что с января 2028 года полностью прекратит выпуск физических дисков для новых игр…
Microsoft сократила львиную часть сотрудников Xbox…
Сегодня компания Microsoft объявила о новой волне сокращений спустя год после увольнения около 9100 сотру…
Руководство Xbox будет закрывать студии и увольнять сотрудни…
Сегодня информационное издание Windows Central опубликовало подробный разбор сложной ситуации внутри комп…
Sony анонсировала новинки для PlayStation 5…
Компания Sony сегодня официально раскрыла подробности о нескольких своих новых игровых устройствах, котор…
Microsoft запустит Xbox Game Pass в Китае…
Похоже, компания Microsoft готовится к расширению подписочного сервиса Xbox Game Pass на китайский рынок.…
Microsoft повышает цены на все свои консоли…
Компания Microsoft повышает цены на консоли Xbox — снова. С 1 августа модели с 512 ГБ станут дороже на 10…
Lenovo готовит портативную консоль для стриминга игр…
Компания Lenovo готовит новую портативную игровую консоль для облачного гейминга — бренд Legion официальн…
Sony выпустит виджеты онлайна для PS5…
Одной из особенностей Steam как платформы является наличие API, которые Valve предоставляет игрокам и раз…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor