Анонсирована портативная игровая консоль Lenovo Legion C700

Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Legion C700, которая запускает игры из облака. То есть, мощного железо здесь нет. Новинку оснастили 7,82-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц, датчиками Холла и магнитными датчиками для элементов управления. Работает консоль через облачный игровой сервис Tencent Start. Остальные подробности, как и цена консоли, будут объявлены позже.

Напомним, что у Lenovo есть полноценная портативная консоль Legion Go 2, которая может похвастаться предустановленной операционной системой Windows, 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц, процессором AMD Ryzen Z2 Extreme, до 32 ГБ оперативной и аккумулятором ёмкостью 74 Втч.
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